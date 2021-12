Eltern sind enttäuscht

Der Spielraum ist sehr begrenzt – und nur in wenigen Ausnahmefällen ist es möglich, sein Kind von der offenen Ganztagsschule (OGS) abzumelden, so Tanja Heimann, Leiterin des OGS-Büros, auf Anfrage unserer Zeitung. Gelegentlich erhält Heimann Anfragen von Eltern, die ihre Kinder von der Nachmittagsbetreuung abmelden wollen. Doch nur in ganz wenigen Fällen wird dem zugestimmt. Dazu zählt beispielsweise ein Umzug oder die Teilnahme an Musik- oder Sportterminen oder Therapie-Sitzungen. Nicht dazu zählt allerdings der Wunsch, aufgrund der Corona-Pandemie sein Kind abzumelden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie