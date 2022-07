Enge Kooperation mit GRW

Das Altenbergener Unternehmen Schmitz Cargobull verkauft einen Produktionsstandort in Mecklenburg Vorpommern an ein Unternehmen aus Südafrika. Beide Unternehmen wollen eng zusammenarbeiten, auch die Produktion von Schmitz Cargobull-Teilen soll weitergeführt werden.

Das Altenberger Unternehmen Schmitz Cargobull sowie der aus Südafrika stammende Silo- und Tankfahrzeughersteller GRW intensivieren ihre Zusammenarbeit. So übernimmt GRW den vormaligen Schmitz-Cargobull-Standort für Motorwagenaufbauten in Toddin, Mecklenburg-Vorpommern. GRW Europe fertigt dort Silo- und Tankanhänger für den europäischen Markt. Die Produktion der Schmitz-Cargobull-Motorwagenaufbauten wird am Standort Toddin fortgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

GRW wurde 1996 in Worcester, Südafrika, gegründet und ist ein führender Entwickler und Hersteller für hochwertige Tank- und Silo-Trailer. Schmitz Cargobull liefert Fahrzeugkomponenten an GRW und ist seit Ende 2017 am Unternehmen beteiligt, hält heute 40 Prozent der GRW-Holding.

Enge Kooperation

GRW vertreibt bereits seit mehreren Jahren Silo- und Tankauflieger auf dem europäischen Markt. Um die europäische Marktpräsenz von GRW zu stärken, hat das Unternehmen die Produktionsstätte von Schmitz Cargobull in Toddin übernommen, um dort Tankwagen für Europa zu fertigen und zu montieren, heißt es zur Begründung in der Pressemitteilung weiter. Im laufenden Jahr sei eine Produktion von mehr als 100 Fahrzeugen geplant.

„Mit dem Produktionsstandort in Deutschland stärken wir die Marke GRW und setzen ein klares Zeichen für unser Engagement in Europa. Wir können die spezifischen Wünsche unserer Kunden so schneller bedienen und mit Schmitz Cargobull als Partner unser Angebot an Produkten und Dienstleistungen weiter ausbauen“, erklären Gerhard van der Merwe (CEO) und Dirk Nuxoll (Geschäftsführer) von GRW Europe.

Die GRW Silo- und Tankauflieger werden künftig mit Telematik-Systemen von Schmitz Cargobull ausgestattet und erhalten außerdem spezielle Fahrwerke und Achsensysteme des Altenbergener Unternehmens. GRW wird Reparatur- und Wartungsarbeiten übernehmen.