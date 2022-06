Entertainer zu Gast

„Wenn jemand das Wort Entertainer verdient, dann der nächste Sessionsgast Gerd Gorke“, so Norbert Fritz, Mitorganisator der regelmäßigen Konzerte im Saal Bornemann. Fritz weiter: „Immer wieder ist es ein Genuss, diesen Vollblutmusiker zu erleben.“ Wer Gerd Gorke live hören möchte, der hat dazu am nächsten Mittwoch (15. Juni) Gelegenheit. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Seit mehr als 20 Jahren ist der Münsteraner als Sänger und Mundharmonika-Spieler in der deutschen Bluesszene präsent. In dieser Zeit spielte er mehr als 2500 Konzerte in ganz Deutschland. Ebenso tourte er mit seinen Bands „Hootin’ the Blues“ den „Deltaboys“ und den „Speedos“ durch 14 Länder Europas und die USA. Im virtuosem Harmonikaspiel begeistert Gerd Gorke sein Publikum.

Mundharmonika

Er liefert ein musikalisches Repertoire aus Blues, Swing und Boogie der 40/50er Jahre. Bis heute sind eine Vielzahl von CD’s erschienen mit „Hootin’the Blues“, der „Blues Mafia“, „The Speedos“ den „Pink Piano Altstars“ (ehemalige Formation der legendären Blues-Session in Osnabrück) und zahlreichen Gasteinspielungen bei diversen Produktionen unter Mitwirkung von Gerd Gorke.

Fabian Fritz, Daniel Paterok und die Kulturwerkstatt hoffen auf zahlreiche Musikinteressierte. Der Eintritt ist bei den Sessions wie immer frei. Es gilt dabei die 3-G-Regel.

Reservierungen werden ausschließlich per E-Mail an norbert-fritz@gmx.de entgegengenommen.