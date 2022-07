Entlastung von Angehörigen

Altenberge

Vieles, was während der Pandemie heruntergefahren wurde, fährt wieder hoch. So auch die Tagespflegen, in denen Seniorinnen und Senioren ihre Tage gemeinsam mit anderen verbringen können. Die Senta-Tagespflege in Altenberge hat noch Kapazitäten frei. Das Angebot ist nicht nur für Alleinstehende bestimmt.

Von Matthias Lehmkuhl