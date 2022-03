Entscheidung vertagt

Kommt mit einem neuen Investor Bewegung in den Ortskern, an einer Stelle, die ohne Frage eine städtebauliche Aufwertung vertragen könnte? An der Kirchstraße 18, 20 und 22 soll ein Wohn- und Geschäftshaus errichtet werden. Seit 2017 gibt es Planungen, die Gebäude, in dem sich unter anderem Bücher Janning und Ernsting‘s Family befanden, abzureißen, und durch ein neues Haus zu ersetzen. Nun plant ein Investor, auf dem Grundstück 20 Wohnungen mit einer Größe zwischen 46 und 97 Quadratmetern zu bauen. Außerdem sind zwei Geschäftslokale (insgesamt 228 Quadratmeter) geplant. Da für das Bauvorhaben nicht genügend Stellplätze auf dem Grundstück nachgewiesen werden können, sind nun die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker gefragt. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen und Nachhaltigkeit wurde darüber beraten, ob der Bauherr die fehlenden Stellplätze entsprechend der kommunalen Satzung ablösen kann.

