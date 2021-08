Entspannt und gesprächig

Zu einem Dankeschöntag hatte die Gemeinde Altenbergerinnen und Altenberge eingeladen, die sich während der Corona-Pandemie in der medizinischen und pflegerischen Arbeit engagiert haben.

Rund 80 Frauen und Männer nehmen am Dankesfest im Saal Bornemann teil

Rund 80 Ärztinnen und Ärzte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der medizinischen Versorgung und der institutionellen Pflege- und Fürsorgearbeit nahmen die Einladung zum Dankesfest an.

In den vergangenen 16 Monaten der Corona-Pandemie haben sich Ärztinnen und Ärzte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der medizinischen Versorgung und der Pflege- und Fürsorgearbeit um die Schwächsten in Altenberge gekümmert.