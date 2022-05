Entspannter Musikmix

Am Samstag (14. Mai) lädt der Heimatverein zu seinem ersten Dämmerschoppen am Heimathaus Kittken ein. Beginn ist um 18 Uhr. Eröffnungsgast ist Kettels Loungtett um den münsterischen Saxofonisten Stefan Ketteler-Eising.

„Als Franz mich angerufen hat, ob wir in Altenberge einen Jazz-Dämmerschoppen aufziehen wollen, war ich sofort von der Idee begeistert. Es ist immer schön, in Altenberge zu spielen“, sagt Ketteler-Eising, musikalisch aufgewachsen im Jugendorchester und der Musikschule Altenberge. Er freue sich auf das Heimspiel im Hügeldorf.

Jazzszene

Für den Auftritt in Altenberge hat er sein Loungetett mit vier bekannten Profimusikern der Münsterländer Jazzszene zusammengestellt. Dazu gehören der Gitarrist und Posaunist Matthias Fleige sowie Max Teschner am Piano, Matthias Rethmann am Bass und Friedemann Kühn am Schlagzeug. „Fünf individuelle Instrumentalisten treffen in dieser Combo aufeinander, um neben unterhaltsamer Musik auch ihren Spaß an der Musik auf die Bühne zu bringen“, heißt es in der Ankündigung des Heimatvereins.

Quintett

Passend zu einem hoffentlich lauem Sommerabend präsentiert das Jazzquintett loungige Jazz- und Popmusik und verbindet verschiedene Stilistiken zu einem entspannten Musikmix. Klassische Standards der traditionellen Swingliteratur wie All of Me, Shiny Stockings, Take the A-Train treffen auf verjazzte Popmusik von Steve Wonder, Elton John oder Bob Marley.

Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl sorgt der Heimatverein in Eigenregie. „Wir freuen uns, mal wieder eine tolle Veranstaltung anbieten zu können“, freut sich Franz Müllenbeck, erster Vorsitzender des Heimatvereins, auf Samstag.