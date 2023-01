Wünsche, Anregungen und Ideen zur Erholung am Wasser

Was wird aus Sümpelmanns Teich? Während einer Bürgerversammlung, die am 17. Januar (Dienstag) stattfindet, können Bürger ihre Wünsche, Anregung und Ideen vorbringen.

Das hörte sich schon richtig verlockend an, was Susanne Varga-Braun vom Planungsbüro Rein aus Laer da den Mitgliedern des Umweltausschusses im November vorstellte. Die Landschaftsplaner haben sich erste Gedanken über Sümpelmanns Teich gemacht. Und ehe sie für ihre Überlegungen zum geplanten Freizeitareal in medias res gehen, sollen erst einmal die Bürger gefragt werden. Dazu lädt jetzt die Gemeindeverwaltung für den 17. Januar (Dienstag) zu einem Gedankenaustausch ein.

Planungsbüro

Die Ideen des Laerer Planungsbüros reichen von A wie Angelmöglichkeiten bis W wie Wasserspielplatz. Dazwischen stehen noch Tauchressort, Pferdetränke, Modellschiff-Areal und Obst-Ökoflächen. Fest steht, dass der Teich für möglichst viele Interessengruppen genutzt werden soll. Die Vorschläge der Landschaftsplaner, die bei den Politikern alle super ankamen, müssten nicht alle auf einmal, sondern könnten auch in verschiedenen Bauabschnitten nacheinander realisiert werden.

Der Teich ist vor rund 40 Jahren von Menschenhand angelegt worden. Mit dem Bau der Bundesstraße 54 Anfang der 1980er Jahre ist er am Ortsrand nahe der Siemensstraße entstanden. Die Anlage des künstlichen Gewässers war seinerzeit die Folge des Straßenbauprojekts. Der Erdaushub wurde für den Bau der Schnellstraße verwendet, heißt es in einer Presseinformation der Gemeinde.

2,3 Hektar

Bis vor einiger Zeit wurde das rund 2,3 Hektar große Gewässer unter Ausschluss der Öffentlichkeit als Angelteich genutzt. Wanderer und Radfahrer kennen die Schönheit des Sees nur vom Vorbeifahren. Das Gelände wurde im vergangenen Jahr von der Gemeinde Altenberge dem privaten Besitzer abgekauft. Mit dem Eigentumswechsel wird nun die Möglichkeit eröffnet, die Teichanlage künftig der Öffentlichkeit zu Naherholungszwecken zur Verfügung zu stellen und eine Naturfreizeitfläche zu entwickeln, schreibt die Gemeinde weiter.

Tauchressort

Gemeinsam mit den Altenbergern möchte die Verwaltung daher am 17. Januar im Rahmen einer öffentlichen Bürgerversammlung ins Gespräch kommen und Anregungen, Wünsche und Ideen zur künftigen Gestaltung und Nutzung des Areals sammeln, kündigt die Verwaltung an.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses. Einleitend wird das Planungsbüro Rein ihre erste Ideenskizzen präsentieren.