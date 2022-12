Eröffnung erst Mitte 2023

Bis die Volksbank-Filiale in Altenberge ihren regulären Betrieb wieder aufnehmen kann, werden noch Monate vergehen. Bei der Sprengung eines der Geldautomaten im Foyer war die Niederlassung stark beschädigt worden.

Die Bauarbeiten werden wohl noch bis Mitte des nächsten Jahres andauern. Am 14. Februar war die Filiale der Volksbank bei einer Geldautomatensprengung stark verwüstet worden.

Der Jahrestag ist nicht mehr fern: Am 14. Februar sprengten bislang flüchtige Täter einen der beiden Geldautomaten im Volksbank-Foyer an der Borghorster Straße und hinterließen dabei einen immensen Schaden an Gebäude und Einrichtung. Ob und wie viel Beute die Unbekannten gemacht haben, darüber macht das Geldinstitut bislang keine Angaben. Direkt nach der Tat lagen Geldscheine im hinteren Geldautomatenraum. Bis die Filiale wieder ihren regulären Betrieb aufnehmen kann, werden noch Monate vergehen.