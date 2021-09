„Erst beschließen, dann verhandeln“

Die CDU-Fraktion hat sich in Vorbereitung auf die nächsten Ausschusssitzungen mit den künftigen Gewerbegebieten Kümper V und Altenberge Süd beschäftigt. „Dabei haben wir auch das Vorgehen von Bürgermeister Karl Reinke und die Stellungnahmen der Grünen reflektiert“, so Benedikt Schulze Hülshorst, Vorsitzender der CDU-Fraktion, in einer Pressemitteilung. „Das bei dem Gewerbegebiet Kümper V von normalen Prozessen und von einem Leuchtturmprojekt seitens der Grünen gesprochen wird, kann man so nicht stehen lassen“, sagt Matthias Große Wiedemann, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion.

