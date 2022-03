Erster Preis für Henni Mahlmann

In der Welt engagierter junger Nachwuchs-Musikerinnen und Nachwuchs-Musiker gibt es alljährlich eine wichtige Etappe: den Wettbewerbsmarathon des wichtigsten Breitenwettbewerbs in der Musik, „Jugend musiziert“, auf Regionen-, Landes- und zu Pfingsten dann auf Bundesebene. Nun hat der Wettbewerb für das Münsterland Ost stattgefunden – mit dabei war auch Henni Mahlmann aus Altenberge.

Die 15-jährige Henni Mahlmann, Schülerin der zehnten Klasse der Gesamtschule Münster-Mitte, trat in der Solo-Wertung Pop-Gesang an. In der Altersgruppe 4 erreichte sie 25 Punkte und errang damit den ersten Preis.

Henni Mahlmann, die Gesangsunterricht an der Westfälischen Schule für Musik in Münster erhält, nahm zum ersten Mal an dem Wettbewerb „Jugend musiziert“ teil. Sie musste dabei mehrere Stücke vorgetragen – darunter auch ein eigenes.

139 Wertungsteilnehmende aus den Kreisen Steinfurt und Warendorf sowie der Stadt Münster nahmen in den Kategorien Streichinstrumente, Akkordeon, Pop-Gesang und Percussion Solo, Duo Klavier und Bläser, ­Klavierkammermusik, Zupfinstrumente-Kammermusik und Vokalensemble teil, so die Westfälische Schule für Musik. Unter der 2G-plus-Regel konnte der Wettbewerb in Präsenz stattfinden. 119 Teilnehmende erspielten sich erste Preise, 66 hiervon sind zum Landeswettbewerb delegiert, der vom 18. bis 22. März in Detmold statt­finden wird.

Das Preisträgerkonzert findet am Sonntag (6. März) um 16 Uhr im Rathausfestsaal in Münster statt. Es wird live im Internet übertragen – und zwar über den YouTube-Kanal der Westfälischen Schule für Musik:

https://www.youtube.com/channel/UCNGrkrety-hBE0JMdaG-agg.