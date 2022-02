Ersthelfer reanimieren Pkw-Fahrer

Ein 58-jährige Pkw-Fahrer musste nach einem Unfall am Bültenweg wiederbelebt werden.

Aufgrund eines medizinischen Notfalls ist ein 58-jähriger Autofahrer aus Georgsmarienhütte am Samstagnachmittag gegen 14.50 Uhr vom Bültenweg abgekommen. Er touchierte zunächst ein Auto, das auf der linken Fahrbahnseite geparkt war. Dann fuhr der Pkw des 58-Jährigen über ein Beet sowie einen Poller, teilt die Polizei mit. Anschließend stieß sein Wagen gegen ein weiteres geparktes Auto. Dieses wurde in den Gartenzaun eines Wohnhauses sowie gegen ein drittes Auto geschoben. Der 58-Jährige musste nach dem Unfall reanimiert werden, zunächst durch Ersthelfer, anschließend durch Rettungskräfte. Dann wurde der 58-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf etwa 10 000 Euro.