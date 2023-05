Finanzinvestor kauft Bäckerei-Kette Essmann

Essmann's Backstube betreibt mehr als 60 Filialen im Münsterland. Jetzt übernimmt eine Unternehmensgruppe aus München die Bäckerei-Kette. Die Geschäftsführer des Traditionsunternehmens aus Altenberge erklären, was der Verkauf für Kunden und Mitarbeiter bedeutet.

Matthias Essmann muss nicht, er kann. Und er tut es zu einem Zeitpunkt, betont er, wie er besser kaum sein könnte. „Wir standen noch nie so gut da wie im Augenblick“, blickt der Geschäftsführer von Essmann's Backstube auf anhaltend steigende Umsätze und Gewinne. Die Tinte unter den Verträgen ist trocken, was noch fehlt, ist die Zustimmung des Kartellamtes. „Die ist aber reine Formsache“, so der Chef des 178 Jahre alten Traditionsunternehmens, das seine Wurzeln im benachbarten Nordwalde hat.