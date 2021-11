Fast wöchentlich wird nachgefragt

Dieses E-Lastenrad wurde jetzt offiziell von Westenergie-Kommunalbetreuerin Monika Schürmann (2.v.l.) und Westenergie-Kommunalmanager Norbert Lüssem (r.) an Bürgermeister Karl Reinke (2.v.r.) und Klimaschutzmanager Tobias Malinowski (l.) übergeben.

Se

it fast drei Monaten gehört ein elektrisch unterstütztes Lastenrad zum Fuhrpark der Gemeinde Altenberge. Das Energieunternehmen Westenergie hat den Kauf des Rades für die Gemeinde durch eine finanzielle Unterstützung möglich gemacht. Jetzt wurde das E-Lastenrad von Westenergie-Kommunalbetreuerin Monika Schürmann und Westenergie-Kommunalmanager Norbert Lüssem an Bürgermeister Karl Reinke und Klimaschutzmanager Tobias Malinowski offiziell übergeben.

Kostenlose Ausleihe

Wäre ein Lastenrad eine Alternative zum Auto? Lassen sich Einkäufe und Fahrten mit den Kindern künftig per Fahrrad bewältigen? Ein elektrisch betriebenes Lastenrad kostenlos nutzen oder nur mal ausprobieren? Auf all diese Fragen können Altenberger Bürgerinnen und Bürger mittlerweile ihre eigenen Antworten finden, wenn sie das elektrisch betriebene Lastenrad ausprobieren.

Das Rad können die Altenberger beim Klimaschutzmanagement der Gemeindeverwaltung reservieren, kostenlos ausleihen und testen. Im Optimalfall gefällt das Lastenrad so gut, dass es zur Anschaffung eines eigenen Rades motiviert.

Klimaschutzmanager

„Das Lastenrad ist bei unseren Bürgerinnen und Bürgern und auch in der Verwaltung sehr beliebt“, sagt Bürgermeister Karl Reinke. „An einigen Stellen ersetzt es bereits das Auto. Ob zum Einkaufen oder als Kindertaxi – vieles ist mit dem Rad schneller und vor allem umweltfreundlicher erledigt.“

Altenberges Klimaschutzmanager Tobias Malinowski kann sich vor Anfragen kaum retten: „Nahezu wöchentlich wird das E-Lastenrad ausgeliehen. Übers Wochenende ist es meistens weg.“

Westenergie-Kommunalmanager Norbert Lüssem begrüßt es sehr, dass Altenberge ein Lastenrad als Alternative zum Pkw in den Alltag der Bürgerinnen und Bürger integriert hat. „Elektrische Lastenräder sind ein wichtiger Bestandteil klimafreundlicher Mobilität. Wir möchten gerne möglichst viele Menschen für dieses Thema gewinnen und freuen uns, dass Altenberge uns auf diesem Weg begleitet“, so Lüssem.

Passanten fällt das neue Transportmittel durch seine unterschiedlichen Farbflächen auf dem Lastenkorb schnell ins Auge. Das Rad erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 25 km/h und kann deshalb ohne Führerschein gefahren werden.

Wochenende

Westenergie ist bei Fragen zur Energienutzung, bei Klimaschutz und Nachhaltigkeit langjähriger Partner der Gemeinde Altenberge. Das Lastenrad ist ein weiteres Ergebnis der Zusammenarbeit.

Die Ausleihe des Lastenrads ist für einen Werktag von Montag bis Donnerstag oder für ein ganzes Wochenende möglich. Abholung und Rückgabe erfolgen während der Öffnungszeiten des Rathauses (beispielsweise Abholung Montagmorgen, Rückgabe Dienstagmorgen).

Die Buchung kann per E-Mail, telefonisch oder persönlich vor Ort erfolgen. Unter Telefon 025 05/82 0 oder per E-Mail an gemeinde@altenberge.de können Bürgerinnen und Bürger Anfragen stellen oder auch Buchungen tätigen.

Nach der Feststellung der Personalien und Hinterlegung von 20 Euro Pfand, kann das Lastenrad dann nach Herzenslust ausprobiert werden.