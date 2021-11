Fertigstellung verzögert sich

Es werden noch mehrere Wochen vergehen, bis die Sanierung des ersten Teils der Boaken­stiege, also vom Kreisverkehr Auf dem Schild bis in Höhe des Rathauses beziehungsweise Abzweig zum Marktplatz, abgeschlossen sein wird. Dies kündigte die Gemeinde in einer Pressemitteilung an. Abgeschlossen sollen die Arbeiten Mitte Dezember sein – vorausgesetzt das Wetter spielt mit.

