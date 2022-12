Feuerwehr rechnet mit mehr Feuerwerk in der Silvesternacht und gibt Sicherheitstipps

Altenberge

In den vergangenen zwei Jahren war das Silvester-Feuerwerk aufgrund von Corona-Beschränkungen nur eingeschränkt möglich. Auch in Altenberge. Für Silvester 2022 hat das Bundesinnenministerium kein generelles Verbot ausgesprochen. Deswegen befürchtet die Freiwillige Feuerwehr Altenberge, dass die Silvesternacht vor allem auf dem Kreisverkehr im Ortszentrum nicht so ruhig wie zuletzt.

Von Matthias Lehmkuhl