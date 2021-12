Fieberpraxis zieht an die Südstraße um

Als vor fast zwei Jahren die Altenberger Hausärztinnen und Hausärzte mit großzügiger Unterstützung der Gemeinde die Fieberpraxis eröffneten, dachte niemand, dass sie nach zwei Jahren noch einmal auf Raumsuche gehen müssten. „Die Räume der ehemaligen Hauptschule eigneten sich sehr gut für die Behandlung von Patienten mit Atemwegsinfektionen, die man wegen der Corona-Pandemie nicht mehr in der normalen Hausarztpraxis mit anderen Patienten zusammenbringen konnte“, so Lisa Degener, Ärztin für Allgemeinmedizin, in einer Pressemitteilung. „Nun befinden wir uns in der vierten, bald fünften Welle der Pandemie – und die ehemalige Hauptschule muss im Januar wegen des Schulneubaues geräumt werden.“

Corona-Pandemie

Wieder mit großzügiger Unterstützung der Gemeinde und jetzt auch der evangelischen Kirchengemeinde konnte Abhilfe geschaffen werden: Im Haus der Begegnung der evangelischen Kirche an der Südstraße findet ab dem kommenden Montag (3. Januar) die Fieberpraxis Altenberge neue Räumlichkeiten.

Haus der Begegnung

Die Sprechstunden sind montags bis freitags jeweils in der Zeit von 8 bis 11 Uhr. An jedem Wochentag ist eine oder einer der Altenberger Hausärztinnen und Hausärzte mit einer Mitarbeiterin vor Ort und untersucht Erkrankte und führt einen PCR-Abstrich durch, kündigt Lisa Degener weiter an.

Telefonisch ist die Fieberpraxis nach wie vor unter 0 25 05/23 55 zu erreichen.