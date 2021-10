Filmpremiere ohne Roten Teppich

Filmemacher Klaus Uhlenbrock (l.) hat im Rahmen des Kulturrucksacks NRW von Mai bis Juli in der Kulturwerkstatt eine Filmwerkstatt durchgeführt. In der entstand der Streifen „Die schwarze Hand“ mit elf Kindern und Jugendlichen, der jetzt uraufgeführt wurde

Filmpremieren werden in der Regel in einem festlichen Rahmen gefeiert. Es ist üblich, dass die bedeutendsten Mitwirkenden wie Regisseurin, Produzent, Drehbuchautorin oder Schauspieler anwesend sind und über den berühmten Roten Teppich schlendern.

Die Filmwerkstatt in der Kulturwerkstatt Altenberge feierte jetzt Premiere mit ihrem Streifen „Die schwarze Hand“. Allerdings ohne den ominösen Roten Flor, dafür aber mit allen Protagonistinnen und Protagonisten. Filmemacher Klaus Uhlenbrock aus Borghorst hat im Rahmen des Kulturrucksacks NRW von Mai bis Juli in der Kulturwerkstatt die Filmwerkstatt durchgeführt.

Mit donnerndem Applaus wurden die elf Darstellerinnen und Darsteller im Alter von zehn bis 14 Jahre und Klaus Uhlenbrock nach der Filmvorführung von Eltern und Geschwistern belohnt, schreibt die Kulturwerkstatt in ihrer Presseinformation. „Im Mai sind wir noch per ‚Zoom‘ gestartet, um das Drehbuch zu entwickeln, jetzt haben wir den fertigen Film. Alle können stolz sein“, sagte Susanne Opp Scholzen, Leiterin der Jugendkreativwerkstatt.

Klaus Uhlenbrock zeigte sich begeistert von dem Witz und der Präsenz der Darsteller: „Alle waren mit Herzblut dabei, als es endlich im Juni in die Filmphase ging.“

„Die schwarze Hand“ bei Youtube

Die Filmwerkstatt ist eine Kooperationsveranstaltung von Kulturwerkstatt Altenberge/Jugendkreativwerkstatt und Hexenbesen-Kinderkulturreihe im Heimatverein und wird als Highlight-Projekt des Kulturrucksacks im Oktober im Kreishaus präsentiert. „Die schwarze Hand“ ist auf Youtube zu sehen, aufrufbar unter www.kulturwerkstatt-altenberge.de.

Am 25. Oktober (Montag) startet um 17.30 Uhr eine neue Filmwerkstatt mit Klaus Uhlenbrock in der Kulturwerkstatt Altenberge. Anmeldungen sind per E-Mail an info@kulturwerkstatt-altenberge.de möglich.