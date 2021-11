Fit gemacht für den Ernstfall

Die DLRG trainierte zum einen am Westorder See, zum anderen in Kroatien, um die ausgefallenen praktischen Einheiten nachzuholen.

DLRG am Westeroder See und in Kroatien unterwegs

Die DLRG Altenberge trainierten in den vergangenen Wochen sowohl im Westeroder See als auch in Kroatien.

Den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und den ausgefallenen praktischen Ausbildungseinheiten ist die DLRG Altenberge noch einmal mit Intensiv-Maßnahmen begegnet. Zunächst waren es die Rettungsschwimmer, Einsatztaucher und Helfer im Katastrophenschutz, die über drei Tage am Westeroder See ihre Fähigkeiten unter Beweis stellten, heißt es in einer Pressemitteilung der DRLG. Am Westeroder See trainierten die DLRG-Mitglieder neue Einsatzmöglichkeiten. Dazu gehörte unter anderem das Errichten einer Steganlage für Bootstransporte, Montagearbeiten an Wasserversorgungsleitungen unter Wasser und Rettungsübungen unter Einsatz verschiedenster Rettungsmittel.

Sporttaucher

Nun waren die Sporttaucherinnen und Sporttaucher der DLRG unterwegs, um fit für künftige Aufgaben gemacht zu werden. Dazu reiste die Gruppe für eine Woche nach Kroatien, um dort die Welt unter Wasser zu erkunden, aber auch in Grotten, an Steilwänden und in größeren Tauchtiefen die eigenen Fertigkeiten zu verbessern. Anders als erwartet mussten sich die Taucherinnen und Taucher der DLRG Altenberge dabei in Kroatien mit Wind und Regen auseinandersetzen – und dann natürlich auch deutlichem Seegang.