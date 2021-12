Auch am vierten Adventssonntag lädt die Pfarrgemeinde zu einer besonderen Andacht ein.

Advents-Andacht am Sonntag

Die Ausstellung mit Arbeiten von Gisela Rott endet am nächsten Sonntag.

Der Erwachsenen-Gottesdienstkreis der Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist bereicherte die Adventszeit mit bisher drei Andachten in einer unterschiedlich illuminierten Pfarrkirche. Die Gedanken orientierten sich an den Sonntagsevangelien. Die vielfältige musikalische Gestaltung reichte vom Meeresrauschen im Blaulicht über Chorgesang in violettem Licht und Orgelimprovisationen bei pinker Beleuchtung.

Beleuchtung

Der Abschluss erfolgt am vierten Adventssonntag (19. Dezember) um 18.30 Uhr im roten Licht und mit alter Musik von Flöte und Spinett. Das Thema des Evangeliums mit den beiden schwangeren Frauen Maria und Elizabeth bietet viel Lebendigkeit. Dazu passt sehr gut, dass diese Andacht auch der Abschluss sein wird für die Ausstellung von Gisela Rott zum Thema „Dem Leben lauschen“. Die Künstlerin ist anwesend und lädt nach der Andacht zum Gespräch bei einer abschließenden Betrachtungsrunde ein.