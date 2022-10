Folgt das nächste Baustellen-Chaos?

Die Kran-Aktion für die Arbeiten an der Mobilfunkantenne im Kirchturm am Dienstag und Mittwoch ist für Gertrud Bügers ein Beispiel dafür, wie es richtig gut laufen kann. Das stählerne Monstrum kam am Morgen, parkte rückwärts vorbei am Haus Grotemeyer neben dem Haupteingang von St. Johannes ein und ward von da an auf der Kirchstraße nicht mehr gesehen. Zur Freude der Bioladen-Betreiberin und ihrer Kunden, die problemlos direkt vor der Tür parken konnten, ohne mit dem schweren Gerät nebenan ins Gehege zu kommen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet