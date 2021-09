Forschen mit neuer Steinsäge

Der Herbst steht vor der Tür und die Ernte ist eingebracht. Jetzt liegen viele Äcker brach. Die Landwirte bereiten ihre Felder für die nächste Aussaat vor und durchpflügen ihr Böden. Dabei kommen auch Steine oder kleine Felsbrocken an die Oberfläche, die das ein oder andere Geheimnis in sich verbergen. „Viele Steine sehen so unscheinbar aus. Erst wenn man sie in der Mitte durchsägt, offenbaren sie ihre Schönheit“, unterstreicht Dr. Hans-Georg Hettwer vom Helferteam des Gesteine- und Fossilien-Museums Zurholt, das am vergangenen Sonntag einen Tag der offenen Tür veranstaltet und seine neue Steinsäge vorstellte. Das rund 5300 Euro teure Gerät mit einem Diamantsägeblatt hat die Gemeinde Altenberge als Eigentümerin des Museumsgebäudes angeschafft.

5300 Euro

„Diese Steinsäge kann Felsbrocken bis zu einer Größe eines DIN-A4-Blattes mit Leichtigkeit durchsägen. Theoretisch können auch größerer Steine damit zerteilt werden“, so Hettwer. Die damit bearbeiteten Steine und Felsbrocken können danach sofort geologisch bestimmt werden. „Wir verlieren keine Zeit. Ein großer Vorteil“, betont der Physiker.

Viele Besucher

Die Resonanz beim aktuellen Tag der Offenen Tür ist größer als beim letzten vor neun Wochen. Hans-Georg Hettwer: „Wir haben eine Stunde vor dem Ende bereits rund 40 Besucherinnen und Besucher. Das hat bestimmt mit dem Ende der Sommerferien und der ausführlichen Berichterstattung in den Medien zu tun.“

Gäste aus Coesfeld, Lüdinghausen, Münster und aus dem benachbarten Borghorst interessierten sich nicht nur für die ausgestellten Exponate, sondern auch für die neue und ziemlich laute Steinsäge.