Frank Klose bleibt Stellvertreter

Feuerwehr: Bürgermeister zieht Disziplinarbefugnis an sich

Altenberge

Frank Klose bleibt stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr. In der jüngsten Ratssitzung wurde der Gemeindebrandinspektor für weitere sechs Jahre als „Ehrenbeamter auf Zeit“ gewählt. Für eine Überraschung sorgte Bürgermeister Karl Reinke, der die Disziplinarbefugnis an sich zog. Bislang lag diese in den Händen von Feuerwehrleiter Guido Roters.

Von Martin Schildwächter