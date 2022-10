„Freiheit“ ist ein vielfältiges Wort

Was bedeutet Freiheit? Dem Würgegriff der Pandemie zu entgehen? Dem schrecklichen Ukraine-Krieg zu entkommen? Ständig passiert etwas auf der Welt, das uns veranlasst, den Begriff weiter zu fassen. Malerei und Fotos unter dem Titel „Freiheit“ präsentiert ab Samstag (29. Oktober) das Atelier Steinkuhle, Zur Steinkuhle 6, in Altenberge. Die Vernissage steht um 16 Uhr auf dem Programm.

Fotokunst

Für den Part der Malerei zeichnet Atelierinhaberin Sabine Cordes verantwortlich. Sie konzipierte die Ausstellung gemeinsam mit Dr. Rolf Ebert. Er hat sich der Fotokunst verschrieben. „Freiheit ist ein weiter Begriff, ihn mit Hilfe der bildenden Kunst zu interpretieren, ist unglaublich vielfältig“, so Cordes. „Als Rolf Ebert mir diesen Titel für unsere gemeinsame Ausstellung vorschlug, musste ich schmunzeln“, sagt die Künstlerin, „denn es war genau das, was ich als Thema im Kopf hatte.“ Das Ende von Corona war in Sicht, aber es war kein wirkliches Ende, wir werden phasenweise immer mal wieder durch die Maske atmen müssen. Ein Krieg in Europa schien Anfang 2022 noch undenkbar, er übertraf die schlimmsten Träume. „1000 Kilometer von hier wird erbittert die Freiheit verteidigt, die für uns absolut selbstverständlich ist“, so Cordes. „Auch seine Meinung öffentlich und frei äußern zu dürfen, egal ob in Wort, Bild oder Schrift.“

Künstlerisch gibt es unendliche Möglichkeiten, darzustellen, was einem wichtig ist. „Für mich ist es immer wieder der Himmel“, sagt die Künstlerin. Ständig ist er sichtbar, aber im Alltag wird er kaum beachtet. Himmelsbilder sind schon seit einigen Jahren immer wieder Thema ihrer Arbeiten. Ein Zirkus ist in der Stadt und spontan tanzt ein Mädchen nach der Musik, die sie hört, draußen auf der Wiese davor. So etwas symbolisiert für Cordes Freude und Glück pur.

Der Himmel

Ebert wurde 1978 fotografisch inspiriert durch die damals noch relativ unberührte Natur der Hessischen Rhön. „Die Naturfotografie“, so sagt er, „war auch während des Biologiestudiums Schwerpunkt.“ Es gab jedoch bereits damals Ansätze, über das rein Dokumentarische hinaus zu gehen. Naturfotografie paarte sich mit Lust am Experimentieren. Viele seiner Bilder bewegen sich von ihrer Anmutung her im Grenzbereich zwischen Fotografie und Malerei/Grafik.

Naturfotografie

Die Idee, sich mit dem Thema Freiheit auseinanderzusetzen, kam Ebert während der Corona-Pandemie. Der Ukraine-Krieg verstärkte diese Ambitionen. „Die Freiheit, die für uns als Westeuropäer des 21. Jahrhunderts so selbstverständlich war, wurde plötzlich an der einen oder anderen Stelle eingeschränkt“, sagt der gebürtige Bad Homburger, der heute in Dülmen lebt. Lockdowns, leere Supermarktregale und die sich verschärfende Energiekrise hinterließen ihre Spuren. „Auf der anderen Seite“, betont Ebert, „genießen wir weiterhin viele Freiheiten, scheinbar Alltägliches, Dinge, die wir oft übersehen.“

Fahrt ans Meer

Wir haben die Freiheit der Wahl zwischen zahlreichen Alternativen, vom Treffen mit Freunden über den Besuch von Ausstellungen und Konzerten bis hin zur Fahrt ans Meer, um einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Davon erzählen Eberts Fotos.

Die Ausstellung ist bis zum 6. November sonntags von 13 bis 18 Uhr und von Dienstag bis Samstag (2. bis 5. November) von 14 bis 18 Uhr geöffnet.