Fronten bleiben verhärtet

Das Verfahren, um den Bebauungsplan für den Bahnhofshügel in Gang zu setzen, wurde in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen und Nachhaltigkeit gestoppt. CDU und FDP stimmten gegen die Pläne zur Bebauung des Bahnhofshügels, Grüne und SPD dafür. Aller Voraussicht nach wird die Entscheidung nun an den Rat übergeben. Dafür muss allerdings eine Partei gegen den Beschluss Einspruch einlegen.

Es war nicht anders zu erwarten: Zum wiederholten Mal wurde am Montagabend in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen und Nachhaltigkeit über den Bebauungsplan Bahnhofshügel diskutiert – am Ende fand sich allerdings keine Mehrheit, um einen Schritt voranzukommen. Mit den Stimmen von CDU und FDP (sieben) und gegen die von Grünen und SDP (sechs) wurde das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans und der Änderung des Flächennutzungsplans für den Bahnhofshügel abgelehnt. Am Ende der Diskussion sagte der Ausschuss-Vorsitzende Stefan Grawe (CDU): „Die Pläne gehen am Bürgerwillen vorbei und sind nicht finanzierbar.“ Die endgültige Entscheidung wurde damit allerdings voraussichtlich nur vertagt – sie könnte in der Ratssitzung am 21. Februar fallen (siehe oben stehenden Bericht).