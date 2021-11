Für den guten Zweck

Das wäre doch was: Der Altenberger Weihnachtsmarkt, der immer am ersten Adventswochenende auf dem Marktplatz stattfindet, eingebettet in eine winterliche Schneelandschaft. Die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem Jahr, also am 27. und 28. November, der Marktplatz schneebedeckt sein wird, ist wohl eher gering. Dennoch: Das Motiv für den „Altenberger Adventskalender 2022“ kann sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen: Der schneebedeckte Marktplatz mit Buden, Tannenbaum, Schneemann und Kindern, die Schlittenfahren und musizieren. Wieder einmal ist es der Grafik-Designerin Ingrid Weide gelungen, ein tolles Motiv für den beliebten Kalender zu finden, dessen Erlös den Ferienprojekten des Familienbündnisses zugute kommt.

178 Preise

Etwas Winterliches für den Kalender zu fotografieren, ist für Ingrid Weide immer wieder verbunden mit einem Blick gen Himmel. Als im Februar dieses Jahres „Frau Holle“ die Schneeschleusen öffnete, streifte Weide durch Altenberge und hatte auch den Marktplatz im Visier. Von Jahr zu Jahr steht Ingrid Weide vor einer neuen Herausforderung, ein ansprechendes Bild für den Kalender auszusuchen. Denn besondere Bauwerke, wie das Heimathaus, die Pfarrkirche oder der Eiskeller, wurden bereits in den vergangenen sieben Adventskalendern verewigt.

Marktplatz

„Das ist doch ein Thema des Jahres“, meinte Ulrike Reifig, Vorsitzende des Familienbündnisses, beim Blick auf den Kalender mit einer Auflage von 2000 Exemplaren. 178 Preise warten auf die Gewinnerinnen und Gewinner. Die Gewinnnummern stehen wieder in gewohnter Weise hinter jedem der 24 Kläppchen. Die Preise sollten bis zum 15. Januar im Bürgeramt der Gemeinde abgeholt werden.

Hinter jedem Kläppchen verbirgt sich wieder ein adventliches Bild. Dazu hatten alle Kitas und die OGS Motive eingereicht. „Die Auswahl war sehr schwierig“, sagt Ingrid Weide. Es sei jedoch gelungen, dass aus jeder Kita und der OGS ein Bild berücksichtigt wurde. Dass die Mädchen und Jungen bereits im Sommer Weihnachtsbilder malen, „ist nie ein Problem“, sagt Weide. Ganz im Gegenteil: „Sie freuen sich richtig darauf.“ Gedruckt wurde der Kalender bereits im September.

Ferienprogramm

Für die Sponsorenakquise war in bewährter Weise Maria Schulze Isfort zuständig. „Klar machen wir mit“ – diese Antwort hörte Schulze Isfort immer wieder. Schließlich profitieren viele Alterbergerinnen und Altenberger durch den Kauf den fünf Euro teuren Adventskalenders. Besonders freut sich Schulze Isfort, dass erstmals die Firma Schmitz Cargobull zur Sponsorenfamilie dazugestoßen ist. Zwar gibt es keinen Lkw-Auflieger zu gewinnen, dafür aber andere „tolle Preise“, verspricht Schulze Isfort.

Franziska Mahlmann und Christina Matthoff gehören ebenfalls seit vielen Jahren zum eingespielten Team des Familienbündnisses. Sie rechnen mit einem Erlös von etwa 7000 Euro. Nur so sei es beispielsweise in diesem Jahr möglich gewesen, dass Kinder aus einkommensschwachen Familien kostenlos an Angeboten im Rahmen der „Sommer- oder Herbst-Sause“ teilnehmen konnten. Durchschnittlich sind es im Sommer 90 bis 100 und im Herbst 15 bis 25 Programmpunkte, so Franziska Mahlmann. Nur mit dem Erlös durch den Verkauf des Adventskalenders, der in den Recklinghäuser Werkstätten des Diakonischen Werks gedruckt wird, „bekommen wir ein so großes Programm hin“, sagt Franziska Mahlmann. Schließlich müssen Honorare, Materialien und Raummieten gezahlt werden.

Fünf Euro

Der Altenberger Adventskalender ist ab sofort hier erhältlich: Adler-Apotheke, Altenberger Buchhandlung, Bioladen Bügers, Gartencenter Altenberge, Ludgerus-Apotheke, Martins Schreib & Spiel“, Sparkasse, Volksbank sowie „Zeitgeist, Mode und Deko“.