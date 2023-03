Um die 140 Lämmer – Stand Montagmorgen, 10.30 Uhr – leben auf dem Gärtnerhof in Altenberge. Keine Frage: Sie bringen Leben in die Bude – also in den Stall. Und was für eins! Nicht alle aber sind von ihren Müttern auch angenommen worden. Überraschend viele Drillingsgeburten hat es gegeben.

Wow. Den Allermeisten, die den großen Stall betreten, dürfte das Herz aufgehen. Lämmer, wohin die Augen schauen – weiße, braune, gecheckte, selbst graue. „Die bekommen Kohle zur Verbeugung, deshalb ist ihr Fell gräulich“, erklärt Werner Bez. Um die 140 Lämmer von 75 Muttertieren seien in diesem Jahr bisher geboren. Zwischen ihnen stehen und liegen die Mütter. Auch Böcke sind im Stall. Das jüngste Lamm ist gerade mal gut zwölf Stunden alt und tapst schon erstaunlich selbstbewusst durchs Stroh. „Vor einer Woche habe ich mal gezählt, da waren es 135“, sagt Bez schmunzelnd. Der Landwirt, verantwortlich für den Gärtnerhof in Altenberge, nimmt das gecheckte jüngste Lamm auf dem Arm. Weder Mutter noch das Lamm selbst werden nervös.

Gerade mal gut 12 Stunden ist dieses Lamm alt, das Werner Bez vom Gärtnerhof in Altenberge im Arm hält. Foto: Bettina Laerbusch

„Es ist die schönste Zeit, wenn die Lämmer kommen“, lässt sich Werner Bez in die Karten schauen. Ja, es gehe einem das Herz auf, wenn man den Stall betrete. „Der Nachwuchs ist der Grundstock, damit es mit der Milch weitergeht“, nennt er den wirtschaftlichen Aspekt, um dann gleich wieder zur emotionalen Ebene zu wechseln: „Mit den Lämmern kommt wieder junges Leben auf den Hof“. In der Tat. Und das junge Leben ist ganz schön laut. Überall wird geblökt. „Die haben Hunger.“ Einige Tiere laufen um die Beine des Landwirts, schubsen ihn sanft, andere schnuppern auch am Mantel der Besucherin. Bez nimmt jetzt ein weißes Lamm auf seinen Arm und wird von dem gleich abgeknutscht. Das zieht er gerade mit der Flasche groß, aus der es warme Milch gibt.

22 Lämmer werden auf dem Gärtnerhof von Menschen versorgt, ihre Müttern haben sie nicht angenommnen. Foto: Bettina Laerbusch

22 Lämmer, zählt Bez auf, seien in diesem Jahr von ihren Müttern nicht angenommen worden. Zumeist seien Drillingsgeburten verantwortlich dafür, dass das Muttertier nicht alle Lämmer versorge, sie habe schlicht zu wenig Milch. Aber es gebe auch Fälle, bei denen die Schafe nur ein Lamm bekämen und es trotzdem ablehnten.

Die Aufzucht mit der Flache per Hand ist nur eine gute Woche erforderlich. Vier Mal am Tag muss gefüttert werden – das erste Mal morgens um 6, das letzte Mal um 21 oder 21.30 Uhr. Nachts können Werner Bez samt Kollegen also schlafen – es sei denn, ein Schaf steht kurz vor der Geburt. Da ist ein Gang in den Stall auch nachts mitunter geboten.

Urlaub, erzählt Bez, mache er vor der Lämmerzeit. Und auch im Sommer sei schon eine Woche drin. Der 20-jährige Sohn kann kommen, er studiert Biologische Landwirtschaft. Zwei Azubis und ein Praktikant gehören ansonsten zum Team.

Diese beiden Lämmer haben das Glück, von ihrer Mutter nicht abgelehnt worden zu sein und gehen mit der essenstechnisch nicht gerade zimperlich um. Foto: Bettina Laerbusch

Schon schnell können sich die Lämmer, die von ihren Müttern abgelehnt wurden, nach ein paar Tagen Flaschenversorgung per Hand an einem Gestell selbst bedienen. Es gibt aber sehr bald keine warme Milch mehr, sondern aus einer Box mit Saugvorrichtungen Jog­hurt. Von Mitte Januar bis in den April hinein, erläutert Werner Bez, würden die Lämmer geboren. Dass es in diesem Jahr so viele Drillingsgeburten gibt, „können wir uns wirklich nicht erklären, wir waren wirklich überrascht“, sagt er. Zwar sei es möglich, durch das Geben von mehr Kraftfutter vor der Deckzeit die Chance zu erhöhen, dass mehr als eine Eizelle befruchtet wird. Doch erkläre das nicht die vielen – bisher sind es 15 – Drillingsgeburten jetzt.

Milch-Schaf-Haltung

Der erster Linie betreibt der Gärtnerhof Milch-Schaf-Haltung. Die auf dem Hof gewonnene Milch wird auch direkt dort zum Beispiel zu Käste verarbeitet. Der kann im Hofladen immer freitags von 14.30 bis 18.30 und samstags von 9.30 bis 13 Uhr gekauft werden. Bildungsaufgaben, sagt Bez, seien dem gemeinnützigen Verein „Initiative Entrup“, der die Hofstelle gekauft hat, ebenfalls wichtig. Praktika und Veranstaltungen rund um nachhaltige Landwirtschaft werden angeboten. Kleine Besuchergruppen sind willkommen, aber auch Schulklassen. Für den wirtschaftlichen Betrieb ist die Genossenschaft „Gärtnerhof Entrup“ verantwortlich, die 2007, so Bez, gegründet wurde. Seit dieser Zeit sind auch er und seine Frau Christiane auf dem Hof. Am 14. Mai findet übrigens ein Hoffest statt.