Ganz genau hinschauen

Die Archivgruppe des Heimatvereins weiß über die Ortsgeschichte schon eine ganze Menge. Aber noch lange nicht alles. Und darum hat sie eine Bitte an die Altenberger: Dokumente und Artefakte, die für sie interessant sein könnten, nicht achtlos wegwerfen.

Die ehrenamtlichen Heimatforscher können sich über fehlende Arbeit nicht beschweren. Trotzdem appellieren sie an die Altenberger, zu Hause nichts unbeabsichtigt wegzuwerfen, was für die Geschichte des Hügeldorfes interessant sein könnte. Von links: Werner Witte, Felizitas Plettendorf, Gebhard Ahlers und Rainer Plettendorf.

Wo die Archivare des Heimatvereins nicht schon überall Schätze aus Papier und Pergament gefunden haben! Es ist noch gar nicht lange her, da fischte Gebhard Ahlers eine Urkunde auf Tierhaut aus einem Eimer, der auf dem Speicher eines Altenberger Bauernhofs stand. Felizitas Plettendorf hat schon oft Totenzettel aus alten Gebetbüchern und den Taschen von schwarzen Anzügen geschüttelt. Klar, und Schubladen in alten Schränken und Kommoden, die geben auch immer wieder interessante Artefakte zur Ortsgeschichte preis. Hier fallen Gebhard Ahlers spontan die beiden Laden ein, auch wieder auf einem Bauernhof, in denen Rechnungen, natürlich bezahlte, aus 60 Jahren Hofgeschichte schlummerten. Und auch wenn die Archivtruppe des Heimatvereins über fehlende Arbeit schon jetzt nicht klagen kann, bittet Werner Witte die Altenberger inständig: „Bitte bloß nichts wegwerfen.“

Expertenteam

Wie die fleißigen Eichhörnchen vor dem Winterschlaf hat das Expertenteam für die Ortsgeschichte eine kaum überschaubare Menge an interessanten Dokumenten zusammengetragen. Lücken in der Rekonstruktion der Hügeldorf-Historie gibt es trotzdem noch reichlich. Wieder hat Gebhard Ahlers ein Beispiel parat: „Wir haben nicht eine Konstruktionszeichnung aus der Treckerfabrik Wesseler.“

Natürlich sind die Archivare auch weiterhin an alten Fotos und Filmen interessiert – wenn sie ortsgeschichtliche Relevanz haben. Häufig haben die Ansprechpartner des Heimatvereins das Problem, dass niemand mehr weiß, wer denn da abgelichtet wurde. „Aber schon ein Haus, das im Hintergrund zu erkennen ist, könnte für uns interessant sein“, betont Rainer Plettendorf.

Fotos

Fotos und Papiere sind das eine, Ausstellungsstücke wie altes Handwerkszeug oder Gegenstände aus dem täglichen Leben das andere. Auch hier verfährt die Archivgruppe wie bei den Dokumenten: Die Stücke, die in die Sammlung des Heimatvereins aufgenommen werden, müssen sauber registriert und katalogisiert werden. Die ehrenamtlichen Archivare sind natürlich nicht auf das 100. Bügeleisen versessen, das ihnen aus einer Haushaltsauflösung angeboten wird. Werner Witte: „Wir müssen da schon ganz genau hinschauen.“ Was die Gruppe auch sehr gerne macht. Einer der letzten spektakulären Funde war ein Gemälde, das den Riesen Grinkenschmied in Öl auf Holz zeigt.

Magazin notwendig

Die Sammlung von interessanten Exponaten ist mittlerweile so groß geworden, dass Werner Witte schon an räumliche Expansion denken muss: „Wir benötigen unbedingt ein Magazin.“ Zurzeit behelfe man sich mit einer Übergangslösung. Aber nur bei einer geordneten Lagerung sei gewährleistet, dass man die Ausstellung im Kittken leben lassen und durch Wechsel der Exponate interessant halten könne.

Ahnenforschung

Schon lange ist der Altenberger Heimatverein bei der Ahnen- und Familienforschung eine anerkannte Anlaufstelle. So veranstaltet der Vorstand nicht nur alle zwei Jahre den Westfälischen Genealogentag, die Forschungsergebnisse sind mittlerweile auch für jedermann im Internet abrufbar. Unter der Adresse online-ofb.de sind von A wie Abbenhaus bis Z wie Zwering die meisten Familien des Hügeldorfes mit ihren Abkömmlingen akribisch aufgelistet.

Wie gesagt, die Mitglieder der Archivgruppe appellieren an die Altenberger, zu Hause genau hinzugucken. Auch in alte Eimer.