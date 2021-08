Gedanken über neue Kita machen

Altenberge

Im Kindergartenjahr 2022/2023 fehlen in der Gemeinde eineinhalb Kita-Gruppen. So die Prognose von Doris Rehers, Mitarbeiterin des Kreises Steinfurt. Derzeit gibt es 28,5 Gruppen, in gut einem Jahr werden allerdings 30 benötigt. Die Mehrzahl an Kindern soll durch eine Aufstockung einzelner Kita-Gruppen untergebracht werden. Langfristig, so Rehers, sei allerdings über eine weitere Kita „nachzudenken“.

Von Martin Schildwächterund