„Geh‘ mit uns durchs Feuer“

Keine Frage, Feuerwehrmänner und -frauen sind nicht nur zuverlässige Brandbekämpfer, sondern auch Lebensretter. Das macht sie für die Gesellschaft besonders wertvoll. Die Einsatzabteilung der Altenberger Wehr ist zurzeit 80 Mitglieder stark. Inklusive Kinder- und Jugendfeuerwehr, Unterstützungsabteilung, Ehrenabteilung und Musikzug umfasst die Feuerwehr des Hügeldorfes rund 170 Personen.

Teamfähig

„Altersbedingt oder durch Umzug verlieren wir auch Mitglieder“, sagt Feuerwehrmann-Anwärter Lukas Kollmer, der sich für die jüngste Feuerwehr-Werbeaktion besonders engagiert. In dieser Woche steht im Sparkassen-Beratungscenter Altenberge-Laer eine Schaufensterpuppe, angezogen wie ein Feuerwehrmann. Vor ihr eine Säule mit Flyern. „Bist du motiviert und teamfähig? Du möchtest dich ehrenamtlich engagieren? Du hast Lust, dich an Wochenenden und abends ausbilden zu lassen?“ Wer diese Fragen mit „ja“ beantwortet, könnte sich dafür entscheiden, der Feuerwehr beizutreten. Jeder ist willkommen, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit und Beruf. Auch Christian Vinhage, Leiter des Sparkassen-Beratungscenters, begrüßt die Aktion. „Wir haben den Platz gerne zur Verfügung gestellt“, versichert er.

Einsatzfahrzeug

„Die Message ist, dass wir Nachwuchs für unsere Einsatzabteilung generieren möchten“, betont Guido Roters, Leiter der Altenberger Wehr. Angesprochen sind Bürgerinnen und Bürger zwischen acht und Mitte 50. „Bis Februar ist die auffällig kostümierte Puppe im wöchentlichen Wechsel an markanten Stellen wie gut frequentierten Geschäften oder Geldinstituten zu sehen“, so Roters weiter. „Wer sich dafür entscheidet, zu uns zu stoßen, durchläuft vier Ausbildungs-Module, die sich insgesamt über ein Jahr erstrecken.“

„Wir von der Öffentlichkeitsgruppe haben uns mit der Wehrführung zusammengesetzt und überlegt, wie wir neue Mitglieder gewinnen können“, erläutert Kollmer. Heraus kam diese Kampagne, zu der auch ein großes Banner gehört, das Kollmer in Montur und ein Einsatzfahrzeug zeigt. „Die Gruppe hat entschieden, dass ich dort abgebildet werden soll“, erklärt er.

Junge Menschen

„Die Werbeaktion beginnt erst jetzt, trotzdem haben sich in den letzten Monaten bereits vier Interessenten gemeldet“, freut sich der stellvertretende Wehrleiter Frank Klose. „Wenn durch die Aktion noch größeres Interesse geweckt wird, hilft das sicherlich gut, unsere Feuerwehr zu stärken.“ Natürlich sind die Brandschützer auch in Sozialen Medien unterwegs, um besonders junge Menschen anzusprechen. Kontakt kann per E-Mail an info@feuerwehr-altenberge.de oder über die Homepage aufgenommen werden.