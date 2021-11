Gemeinden stehen vor einer Wende

„In der Kirche stehen wir an einer Wende, wo wir neue Wege finden und Christinnen und Christen motivieren müssen, diese Wege in und mit der Kirche von Münster zu gehen“, schreibt Pfarrer Heinz Erdbürger in seinem Grußwort zum diesjährigen Pfarrbrief und fordert dazu auf, den notwendigen Prozess der Neugestaltung der Seelsorge in „Pastoralen Räumen“ aktiv mitzugestalten.

Informativ, unterhaltsam und bunt präsentiert sich der Pfarrbrief 2021/2022 der Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist, der in den nächsten Tagen an die rund 4000 Altenberger Haushalte verteilt wird.

Pfarrer Erdbürger

„Für die Zukunft handeln“, überschreibt Kirchenvorstandsmitglied Stefan Evers seinen Ausblick und stellt unter den gegebenen Rahmenbedingungen fest: „Es ist an uns, was wir daraus machen“. Weiter berichtet der Kirchenvorstand über „Große Pläne mit Weitblick“ am Bahnhofshügel und erforderliche bauliche Herausforderungen in den nächsten Jahren.

Kirchenmusiker Marco Schomacher freut sich auf eine Festwoche zur Einweihung der Orgel, deren Sanierung, Erweiterung und Modernisierung im nächsten Jahr abgeschlossen wird.

Pastoralreferent Norbert Westermann lässt vor dem Eintritt in den Ruhestand die „Altenberger Jahre“ noch einmal Revue passieren. Seine Nachfolgerin Andrea Spieker-Kreft beschreibt ihre pastoralen Arbeitsfelder und möchte dabei als ihr Kernaufgabenfeld „den Glauben mit Lebendigkeit füllen“.

Uganda

Auf vier Jahre Pfarreiratsarbeit blickt Angelika Wiedau-Gottwald noch einmal zurück und geht nach den Neuwahlen im November in neuer Aufstellung motiviert und guten Mutes in die nächsten vier Jahre.

Viel Zuspruch und Beteiligung haben die „Besonderen Gottesdienste“ des ErGo-Kreises erfahren. Die Angebote zur Advents- und Weihnachtszeit beginnen am Samstag (20. November) mit Bildern und Texten der Künstlerin Gisela Rott zum Thema „Dem Leben lauschen“. Der ErGo-Kreis lädt ein, gemeinsam durch den Advent zu gehen.

Erstkommunion

Die Vielfalt des Gemeindelebens kommt nicht zu kurz und reicht von einem „Weg zur Werkstatt-Kita“ und den Angeboten für Kinder und Jugendliche über die gemeinsame Wallfahrt nach Telgte bis zur „Madonna der Landstraße“ 70 Jahre nach der Grundsteinlegung. Pastor Dr. Rogers Biriija erzählt von Corona-Erfahrungen in Uganda und über Fortschritte der dortigen Hilfsprojekte.

Weitere Berichte und Fotos von den Erstkommunionen und der Firmung runden neben den Terminen des Lebendigen Adventskalenders und der Sternsingeraktion den Pfarrbrief mit den Angeboten und Gottesdiensten zur Advents- und Weihnachtszeit ab.