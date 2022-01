Gemeinderat stimmt Neubesetzung zu

Im vergangenen Jahr wurde in Altenberge ein Teilhabebeirat gegründet. Dieser hatte nun beantragt, auch in einigen kommunalpolitischen Gremien vertreten zu sein. In der Ratssitzung, die am Montagabend im Saal der Gaststätte Bornemann stattfand, wurde insgesamt die Besetzung von drei Ausschüssen verändert, in denen Vertreterinnen und Vertreter des Teilhabebeirats künftig jeweils als sachkundige Einwohner und Einwohnerin Mitglied sind.

Sozialausschuss

Dem Ausschuss für Bauen, Planen und Nachhaltigkeit gehört nun Dorothee Schleß-Grewe an (Vertreter Malte Krieter).

In den Ausschuss für Klima-, Arten- und Umweltschutz, Mobilität wurde Wolfgang Heite gewählt (Vertreterin Meike Buchholz).

Mitarbeiten im Ausschuss für Bildung, Teilhabe Generationen, Kultur, Sport und Soziales wird Anne Ostendorf (Vertreterin Walburga Halbrügge-Schneider).

Die gewählten sachkundigen Einwohner haben in den Sitzungen kein Stimmrecht, sondern nehmen daran beratend teil.

Angebote nutzen

Der Teilhabebeirat hat bereits einen Aufkleber und ein Infoblatt erstellt, in dem auf einige Ziele hingewiesen wird. „Wir wollen die Lebenssituation von Menschen mit Einschränkungen in Altenberge verbessern“, heißt es dort. Zudem setzen sich die Mitarbeitenden des Teilhabebeirats dafür ein, das „jede und jeder alle Angebote“ in Altenberge nutzen kann. „Wir wollen eine Gemeinde sein, in der alle dazu gehören – egal wie sie aussehen, was sie glauben, was sie besitzen oder welche Talente sie haben“, ist dem Infoblatt weiter zu entnehmen.

Wer sich für die Arbeit des Teilhabebeirats interessiert, kann sich unter Telefon 01 70/958 56 20 oder per E-Mail an teilhabebeirat.altenberge@gmx.de melden.