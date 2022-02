Gemeinsam für den Frieden beten

Der Krieg in der Ukraine bewegt auch viele Bürgerinnen und Bürger in Nordwalde und Altenberge, die an den Friedensgebeten teilnahmen.

Krieg in der Ukraine: Ökumenische Aktionen in Nordwalde und Altenberge

In Nordwalde versammelten sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger in der St.-Dionysius-Pfarrkirche.

Alte und junge Menschen trafen sich am vergangenen Wochenende zu ökumenischen Friedensgebeten in Nordwalde und Altenberge. Zahlreich nutzten sie die Gelegenheit, um sich Trost zu holen. Besonders bei den älteren Gläubigen dürften einige dabei gewesen sein, die als Kinder das Heulen der Luftschutzsirenen jede Nacht erlebt hatten und voll Angst in die Bunker flüchten mussten.

St.-Dionysius-Kirche

Pfarrer Ulrich Schulte Eistrup und Pfarrerin Janine Hühne versuchten in der St.- Dionysius-Kirche in Nordwalde, Hoffnung zu geben. „Wir sind fassungslos und wir haben Angst um die Menschen dort und vor einem Flächenbrand“, stellten beide fest. Pfarrerin Hühne las aus Dietrich Bonhoeffers Friedensrede (August 1934) auf der dänischen Nordseeinsel Fanø bei der Tagung einer Jugendkonferenz.

Kerzen

Auch in Altenberge beteten am Ehrenmal zahlreiche Menschen gemeinsam für den Frieden. „Es berührt mein Herz, dass so viele an die Menschen denken, die in der Ukraine dem Angriff Putins ausgesetzt sind“, unterstrich Prädikant Heiko Filthuth. Diakon Prof. Dr. Stefan Schlatt las vom Propheten Jesaja, der die Geschichte erzählte von Pflugscharen aus Lanzen, was so den Frieden bringen könnte. Die Hoffnung auf eine weltweite Ab- und Umrüstung.

Begleitet vom Posaunenchor luden Heike Filthuth und Stefan Schlatt die versammelten Menschen ein, Kerzen als Hoffnungslichter auf dem Altar anzuzünden.