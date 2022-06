Generationen kommen sich näher

Als einer von 150 Erfahrungsorten ist das Familienbündnis mit dem Digital-Café seit April 2022 offiziell Teil der bundesweiten Initiative Digital-Pakt Alter. Im Digital-Café unterstützen elf Jugendliche an jedem Mittwoch in der Zeit von 16.30 bis 18.30 Uhr Seniorinnen und Senioren dabei, sich im digitalisierten Alltag zurecht zu finden. Konkret können im „Haus für Alle“ digitale Anwendungen ausprobiert werden. E-Mails schreiben, ein Bahnticket buchen, Online-Banking verstehen, digitale Behördentermine wahrnehmen oder einen Videoanruf mit den Enkeln testen.

Online-Banking

Die Jugendlichen, die im Rahmen eines Schülerinnen- oder Schüler-Jobs für das Familienbündnis tätig sind, lernen mit den älteren Menschen gemeinsam die Geräte und Anwendungen kennen, die sie im Alltag praktisch nutzen können. Sie unterstützen Interessierte dabei, die Scheu vor dem Handy oder dem Computer abzubauen und mit Einstiegsübungen die Freude an der digitalen Welt zu wecken. Dabei können auf Wunsch auch Leihgeräte zum ersten Ausprobieren zur Verfügung gestellt werden.

Handy

Das Digital-Café ist ein offener Treffpunkt. Daran kann man jederzeit ohne Kosten und ohne vorherige Anmeldung teilnehmen. „Wir freuen uns nun, Teil eines großen Bündnisses zur Stärkung digitaler Teilhabe Älterer zu sein. Gemeinsam können wir es schaffen, die älteren Generationen, die teilweise noch wenig Erfahrung im Umgang mit digitalen Medien haben, in die digitale Welt zu begleiten“, sagt Ulrike Reifig, Vorsitzende des Familienbündnisses. „Ein schöner Nebeneffekt dabei ist, dass sich so unterschiedliche Generationen näher kommen und nicht nur über Smartphone oder Tablet sprechen, sondern auch über Schule, Freizeit oder über unsere schöne Gemeinde“, so Ulrike Reifig weiter.

Bundesministerium

Der Digital-Pakt „Alter“ ist eine Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und der BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen). Die Initiative möchte gesellschaftliche Teilhabe und das Engagement Älterer in einer digitalisierten Welt stärken. Dabei setzt sie auf ein starkes Bündnis von Partnern aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Bundesweit werden 150 Erfahrungsorte finanziell gefördert, sie erhalten Know-How beim Auf- und Ausbau ihres „Digitalen Erfahrungsortes“ sowie Materialien für die Lernbegleiter und die Lernenden. Langfristig soll das Netz der Erfahrungsorte weiter wachsen, damit jeder ältere Mensch in Deutschland auf ein Angebot vor Ort zugreifen kann.