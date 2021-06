Die nächste Diskussionsrunde zur Bebauung des Bahnhofshügels ist eingeläutet: Während der jüngsten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses stellte Nicolas Holt vom Büro Swup einen überarbeiteten Entwurf vor. Bekanntlich üben CDU und FDP Kritik an den bisherigen Plänen zur Bebauung des Bahnhofshügels. Ein wesentlicher Punkt: Sie halten die Anzahl der Grundstücke für Einfamilienhäuser für viel zu gering gehalten und der Anteil an Mehrfamilienhäusern für zu hoch.

302 Wohneinheiten

Beim letzten Entwurf, der Anfang Mai diskutiert wurde, waren 28 Einfamilienhäuser eingeplant – jetzt sind es 34. Veränderungen hat es auch bei der Anzahl der Doppelhäuser gegeben. Im neuen Plan sind 16 statt bislang zwölf vorgesehen. Die Anzahl der Reihenhäuser hat sich dagegen von 13 auf elf reduziert.

Auf dem Areal am Bahnhofshügel sollen nun 302 Wohneinheiten entstehen. Zuvor waren es 309. Für den Geschosswohnungsbau, der 50 Prozent der zu bebauenden Fläche ausmachen soll, sind nun 25 Gebäude vorgesehen. Das sind drei weniger als in der Maivariante. Mit diesen Wohnformen werden 184 Wohnungen geschaffen (zuvor 204).

34 Einfamilienhäuser

Beim neuen Plan hat sich insbesondere die Anordnung der Gebäude verändert. Abstand genommen haben die Planer von einem Ring aus Mehrfamilienhäusern, der das neue Wohngebiet eingrenzen sollte. Im Bereich der Bahnhofstraße wird nicht mehr ein „Riegel von Mehrfamilienhäusern geplant“, so Nicolas Holt. Vielmehr seien nun kleinere Gebäude geplant, die sich nicht nur am Hang der Bahnhofstraße, sondern im gesamten neuen Wohngebiet verteilen sollen. Dabei stellt sich Holt eine „geordnete Mischung“ aus Mehrfamilienhäusern vor. Im südlichen Bereich, also in Richtung Eschhues­bach, sind im Gegensatz zum alten Plan nun keine Mehrfamilienhäuser mehr vorgesehen.

Bauamtsleiter

„Ich halte das für einen guten Entwurf“, sagte Bauamtsleiter Christoph Rövekamp. Insbesondere die Randbebauung sei bei den „Bürgern nicht gut angekommen“. Der Plan soll zunächst in den Fraktionen beraten werden. Doch schon beim ersten Blick konnte sich Matthias Große Wiedemann (CDU) nicht mit dem neuen Entwurf anfreunden. Lediglich im Randbereich des Areals gebe es Verbesserungen. Das Kernproblem bleibe bestehen – die große Anzahl an Mehrfamilienhäusern, so Große Wiedemann. „Das ist nicht mehr der Entwurf, der 2019 der Öffentlichkeit präsentiert wurde“, sagte Große Wiedemann in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses.

Noch vor den Sommerferien sollen sich die Kommunalpolitiker für einen Entwurf entscheiden, um die weitere Planung voranzubringen.