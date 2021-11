Gesang und Orgelspiel beeindrucken

Ein Lichtritus bildete in der Pfarrkirche von St. Johannes Baptist die Eröffnung der Vesper am Vorabend des Cäcilienfestes. Das sogenannte Lucernar ist eine Eröffnungszeremonie abendlicher Gottesdienste, am Sonntagabend zelebriert von Offiziant und Kirchenmusiker Marco Schomacher. Auf dem Altar standen sechs brennende Kerzen, Schomacher entzündete weitere im Hänge-Kronleuchter auf Höhe der kleinen historisch-italienischen Orgel. In meditativer Atmosphäre erlebten die Gläubigen zwei musikalische Highlights, den Auftritt des Vokalensembles „Lamberti Scholars“ aus Münster und die virtuose Musikalität von Marcel Eliasch an der großen Orgel.

Cäcilia von Rom ist die Schutzpatronin der Kirchenmusik und wird als Heilige, Jungfrau sowie Märtyrerin verehrt. Der kirchlichen Tradition zufolge wird das Cäcilienfest am 22. November begangen.

Schomacher betonte, dass Menschen besonders in der dunklen Jahreszeit eine Sehnsucht nach Licht entwickeln. Die Lage der Kirche sowie der gesamten Welt sei allerdings zurzeit von Dunkelheit überschattet. Doch es gebe einen Lichtblick für getaufte Christinnen und Christen: „Wir können Licht sein und alle Schatten vertreiben“, so der Offiziant, selbst wenn es nicht möglich sei, den Eifer der Cäcilia nachzuahmen.

Die gesanglichen Qualitäten des Vokalensembles unter der Leitung des Lambertikantors Alexander Toep­per waren über jeden Zweifel erhaben. Besonders schön kam die stimmliche Perfektion beim Hymnus „Cäcilia, wir singen dir, du aller Chöre holde Zier“ nach der Melodie „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ und dem Text von Axel Pötter zum Ausdruck.

Ebenso stach das Responsorium, der liturgische Wechselgesang zwischen Vorsänger und Ensemble, hervor. Sie sangen eine heilige Motette von Max Reger, der Text ist ein Gedicht von Matthias Claudius: „Der Mensch lebt und bestehet nur eine kleine Zeit und alle Welt vergehet mit ihrer Herrlichkeit.“

Die „Lamberti Scholars“ sind junge Studentinnen und Studenten der Uni Münster. Nach dem Vorbild englischer Kathedralchöre erhalten sie durch die Kirchengemeinde St. Lamberti ein Stipendium zur Förderung ihres musikalischen Talentes. Organist Eliasch studiert zurzeit an der Hochschule für Musik in Detmold. Der Assistent des Domorganisten in Paderborn ist seit dem vergangenen Jahr Dekanatskirchenmusiker. Seine außergewöhnliche Begabung bleibt nicht unentdeckt. Er gewann erst kürzlich den zweiten Preis beim internationalen Wettbewerb für Orgelimprovisation in Schwäbisch-Gmünd.