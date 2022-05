Geselligkeit kommt nicht zu kurz

Nach den Osterferien hatte die Chorgemeinschaft nach langer Corona-Pause ihre regelmäßigen Proben am Mittwochabend im Karl-Leisner-Haus wieder aufgenommen. Interessierte Projektsängerinnen und -sänger sind jederzeit mittwochs um 20 Uhr willkommen.

Aber es wird nicht nur fleißig geprobt, auch die Geselligkeit des Vereinslebens ist mit dem traditionellen Maigang wieder aufgelebt. Am vergangenen Samstag trafen sich aktive und ehemalige Chormitglieder mit und ohne „Anhang“ am Karl-Leisner-Haus, um von dort zum Gang durch Altenberge zu starten.

Königspaar

Endstation war am Heimathaus, wo zunächst in dem wunderschönen Garten des Heimatvereins gegrillt und die Köstlichkeiten des Buffets genossen wurden, so Angelika Gottwald-Wiedau in einer Pressemitteilung.

Das neue Königspaar der Chorgemeinschaft wurde in einem besonderen Kegelspiel auserkoren. Von dem seit zwei Jahren amtierenden Königspaar Mariele Albermann und Lutz Rövekamp bekam Rosi Finnenkötter die Königinnenkrone aufgesetzt und Björn Guth wurde die Königskette angelegt. Zur großen Freude aller eröffnete das neue Königspaar mit dem Schneewalzer, gesungen von den Chormitgliedern, seine Regentschaft.

Heimathaus

Mit fröhlichem Gesang in gemütlicher Runde fand der schöne Ausflug schließlich seinen Ausklang im Kittken. „Unser besonderer Dank gilt den Vorsitzenden des Heimatvereins, Franz Müllenbeck, und Werner Witte sowie Paul Niehüser, Felizitas und Rainer Plettendorf als Organisatoren der Chorgemeinschaft“, so Gottwald-Wiedau abschließend.