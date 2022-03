„Gesellschaft mitgestalten“

Begleitet von den SPD-Vorstandsmitgliedern Lisa Holtstiege-Tauch, Steffi Brunsmann und Ronald Baumann besuchte die Landtagskandidatin Bibiane Benadio das Hügeldorf und ließ sich ausführlich über die Fortschritte des Baugebietes Bahnhofshügel, den Neubau des Rathauses und den Umbau der Grundschullandschaft informieren. Die 44-jährige Mutter zweier Kinder wurde in der Demokratischen Republik Kongo geboren und lebt seit über 30 Jahren in Deutschland.

Landtagswahl

„Was mich antreibt, war und ist, unsere Gesellschaft mitzugestalten und unser Land sozialgerechter zu machen. Wer Politik macht, hat die Möglichkeit, dazu Prozesse in Gang zu bringen und Veränderungen herbeizuführen“, so die SPD-Kandidatin für die Landtagswahl am 15. Mai.

Deshalb setzt sich die engagierte Pflegedienstleiterin seit vielen Jahren für Pflegeberufspolitik und dabei besonders für die Belange der Pflegenden und im Frauenrat NRW für Geschlechtergerechtigkeit ein. In der SPD ist sie kein unbeschriebenes Blatt, denn sie ist unter anderem stellvertretende Fraktionsvorsitzende in der Bezirksvertretung Nord und in vielen anderen Gremien in Münster aktiv.

Bezahlbarer Wohnraum

„Altenberge liegt mir am Herzen“, so Benadio weiter, „weil ich von einigen Freunden von hier weiß, dass es vielen Altenbergerinnen und Altenbergern besonders wichtig ist, auch im Alter hier wohnen zu bleiben. Ein großer Teil von ihnen ist hier seit Generationen verwurzelt. Deshalb möchte ich mich für barrierefreien, bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum stark machen, der von vielen Menschen benötigt wird.“ Das Baugebiet unterhalb des Friedhofs gehe genau in die richtige Richtung: Dort gebe es viele verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten und Handlungsansätze, die das Leben der Bürgerinnen und Bürger für die Zukunft nachhaltig verbessern würden, so die Pressemitteilung der SPD.

Pflegedienstleiterin

Bibiane Benadio abschließend: „Für diese Themenschwerpunkte werde ich mich auch im Landtag stark machen. Als Krankenschwester weiß ich nur zu gut, wie wichtig es ist, bedarfsgerechte Angebote für Seniorinnen und Senioren zu schaffen, um ihnen möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen.“