Geteiltes Echo

Im Zuge der Bauarbeiten an der Boakenstiege ist zurzeit der Verkehrsknotenpunkt in Höhe des Rathauses gesperrt. Gertrud Bügers sieht für ihren Natur- und Feinkostladen zurzeit keine Nachteile. Martin van Husen sieht Beeinträchtigungen für sein Schreib und Spielgeschäft, das sich an der Kirchstraße befindet.

