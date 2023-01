Gewerbeflächen schon wieder rar

Altenberge

Gewerbegrundstücke sind schon wieder knapp in Altenberge. Aktuell stehen in Altenberge Süd noch 6000 Quadratmeter zum Verkauf. In Kümper V, gerade erst erschlossen, geht schon gar nichts mehr. Dort sind alle Flächen verkauft oder so gut wie an den Mann gebracht. In den meisten Fällen sind es Altenberger Unternehmen, die sich am Ort vergrößern wollen, wie Wirtschaftsförderer Sebastian Nebel erläutert.