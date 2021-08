Große Mengen Tabakwaren gestohlen

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch (11. August) zwischen 22.15 Uhr am Dienstagabend und 4.50 Uhr am Mittwochmorgen in die Star-Tankstelle an der Borghorster Straße eingebrochen, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Einbrecher verschafften sich ersten Erkenntnissen zufolge über den Nachtschalter der Tankstelle Zugang zu dem Verkaufsraum. Dazu hebelten sie eine Kunststoffwand unterhalb des Nachtschalters aus dem Rahmen. So entstand ein Einstiegsloch. Die Unbekannten entwendeten Tabakwaren in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrags. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei in Greven nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 0 25 71/9 28-44 55.