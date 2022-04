Großer Dank für Möbelspende

Manche Möbel aus der ehemaligen Ludgeri-Hauptschule hat die Gemeinde an Altenberger Vereine abgegeben, andere werden für die neue Grundschule eingelagert, wieder andere können künftig nicht mehr gebraucht werden. Für diese Möbel ist nun auch ein Abnehmer gefunden worden: die Freie Schule Tecklenburger Land in Ibbenbüren.

Bis Ende Januar sollte die ehemalige Ludgeri-Hauptschule in Altenberge leer sein, um mit dem Abriss beginnen zu können. Vorab wurde daher einiges an Mobiliar an Altenberger Vereine abgegeben oder für die neue Grundschule gesichert und eingelagert. Aber vieles ist für eine Grundschule nicht verwendbar, wie zum Beispiel die zu hohen Tische und Stühle oder die Labor-Ausstattung.

Zum Wohle anderer Schulen hatte die Gemeinde Altenberge daher einen Rundruf gestartet und die Freie Schule Tecklenburger Land in Ibbenbüren hat das Angebot gern angenommen, einen Teil der verbliebenen Möbel weiter nutzen zu können.

Möbel für neue Räume

In einer Elternaktion wurde ein großer Lastwagen mit Tischen, Stühlen, Tafeln und Schränken gefüllt und dann nach Ibbenbüren gebracht, teilt die Altenberger Gemeindeverwaltung mit. „Wir konnten das Mobiliar gut gebrauchen, weil wir im Sommer neue Räume beziehen, für die wir nun die Möbel bekommen haben. Auch im Naturwissenschaften-Bereich konnten die bisherigen Möbel gegen bessere Tische und Stühle ausgetauscht werden“, so Schulleiter Hermann Stubbe.

Die Freie Schule Tecklenburger Land ist eine private Ersatzschule des Schultyps Realschule, die reformpädagisch arbeitet. Zum Beispiel vergibt sie bis einschließlich achte Klasse keine Noten und die derzeit 105 Kinder der Jahrgänge 1 bis 10 können aus verschiedenen Angeboten der Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter selbst auswählen. Als Schulträger der Freien Schule Tecklenburger Land fungiert ein Verein, der vor allem aus den Eltern der Schule besteht. Mobiliar musste bisher vollständig aus den Schulbeiträgen der Eltern finanziert werden, so dass der Verein sich besonders über die Möbelspende freut.

Für Bürgermeister Karl Reinke war es eine Frage der Nachhaltigkeit, die Schulmöbel weiterzugeben. Obendrein ist es eine „Win-Win“-Situation. Andernfalls hätte viel Mobiliar teuer ent-sorgt werden müssen, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde abschließend.