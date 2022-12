Großes Lob für die Schwimmausbildung

Sportpreis geht an den SV Grün-Weiß

Ehrenamtliches Engagement auf höchstem Niveau wurde jetzt belohnt. Der Schwimmverein Grün-Schwarz Altenberge bietet seit Jahren ganzjährig Schwimmkurse für Kinder an und wurde dafür mit dem Kinder- und Jugendsportpreis 2022 (Sonderpreis „Jedem Kind ein Seepferdchen“) durch den Kreis Steinfurt ausgezeichnet.

Auf zu Seepferdchen und Bronze

Jeden Samstag kümmert sich ein großes Team von Trainern im Hallenbad Altenberge um insgesamt 68 Kinder, aufgeteilt in einen Aufbaukurs, mit dem Ziel des Bronze-Abzeichens, und zwei Kurse, welche die Kinder auf das Seepferdchen-Abzeichen vorbereiten. Diese stattliche Anzahl an Kindern könnte ohne das hoch motivierte Team aus Trainern aller Altersstufen nicht gestemmt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Schwimmvereins. Auch über die Pandemie hinweg hätten sie ein immenses Durchhaltevermögen bewiesen und die Schwimmkurse trotz aller Restriktionen weiter aufrechterhalten.

Engagiertes Trainer-Team

Besondere Wertschätzung müsse dabei dem Einsatz der Jugendlichen gelten: Es sei in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich, regelmäßig und zum Teil über mehrere Jahre ehrenamtlichen Einsatz zu zeigen und seine eigene Zeit anderen zu widmen, berichtet der Verein weiter von der Preisverleihung. Hinzu kämen die erwachsenen Trainer, die ebenfalls mit größtem Engagement dabei seien und vollen Einsatz für die Kinder zeigten.

Landrat Dr. Martin Sommer würdigte bei der Preisverleihung die außergewöhnliche ehrenamtliche Arbeit der Sportvereine im Kreis. Den Sonderpreis übergab er an das Schwimmkurs-Team des Schwimmvereins Grün-Schwarz Altenberge. Mit großem Stolz wurde der Preis von den Vereinsvertretern entgegengenommen.