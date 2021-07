Großes Lob von der Gemeindespitze

Die Corona-Ansteckungszahlen im Münsterland stagnieren oder steigen auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Auch in Altenberge. Weil im Hügeldorf noch drei gewerbliche Schnelltestzentren existieren, hat der DRK-Ortsverein sein Schnelltestzentrum in der ehemaligen Ludgerischule am Sonntag kurz nach 11 Uhr bis auf Weiteres geschlossen. Ordnungsamtsleiterin Ingrid Menden war die letzte Testperson, die sich vom Rotkreuzleiter Christian Busch Nasenabstriche entnehmen ließ. „Wir sind froh und dankbar, dass das DRK für uns in die Bresche gesprungen ist“, bedankte sich Ingrid Menden bei Christian Busch und DRK-Mitarbeiterin Ronja Richter.

