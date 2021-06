Grüne fordern Begrünungskonzept

Angesichts zunehmender Hitzeperioden und Trockenheit auf der einen Seite und der Diskussion um die Maßnahmen etwa am Marktplatz, an der Buchenallee oder im Planungskonzept des Baugebiets am Bahnhofshügel auf der anderen Seite fordern die Altenberger Grünen die Schaffung eines Begrünungskonzepts für den Ort. Einen entsprechenden Antrag an die Gemeinde hat sie nun auf den Weg gebracht, wie die Partei in einem Pressetext mitteilt.

„Seit vielen Jahren ist der Rückgang von Gehölzen und Grünflächen in Altenberge zu beobachten. Einerseits durch Platzbedarf bei geänderten Flächennutzungen, andererseits aber auch durch Ausfälle von Gehölzen in Folge von trockenen Sommern und Baumkrankheiten, wobei diese Gehölze dann nicht ersetzt werden“, erläutert der Grünen-Ortsverband in seinem Antrag.

Und weiter: Allein in den vergangenen 15 Jahren sei der Flächenverbrauch immens gestiegen. Ein „Weiter so“ könne es ohne grundlegendes Konzept nicht geben. Wichtig zu wissen sei, so die Grünen: „Die gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleichsmaßnahmen erfüllen ihre ökologische Funktion nur ansatzweise, da die Maßnahmen zum großen Teil im Außenbereich, häufig sogar ganz außerhalb der Gemeindegrenzen, erfolgen.“

Hinzu komme, dass oft nur kleinkronige Bäume für Neuanpflanzungen in Baugebieten verwendet werden. Verglichen mit Großgehölzen haben diese lediglich einen Bruchteil des klimarelevanten Nutzens. Und auch den gestalterischen Anforderungen an einen optisch „begrünten“ Raum können sie nicht genügen. Dabei liegt die Gestaltung des Straßenraums und der öffentlichen Flächen im Verantwortungsbereich der Gemeinde.

Die Grünen fordern ein Umdenken bei laufenden Planungen sowie die aktive Umgestaltung im Sinne einer Ortsbegrünung, die schon bei den aktuell geplanten Sanierungsmaßnahmen ansetzen. Im Weiteren sei ein Begrünungskonzept zu entwickeln, das dann im Rahmen einer Gesamtkonzeption für den Siedlungsbereich nach und nach realisiert werden könne.

Verluste an Grünflächen im Innenbereich wollen die Grünen dort ausgleichen, wo sie entstanden sind – durch Begrünung von Straßenräumen und Plätzen. Ziel sei es, dem Klimawandel durch die Schaffung von Frischluftschneisen und die Beschattung von öffentlichem Raum zu begegnen. Denn: „Stadtgrün in unmittelbarer Wohnungsnähe ist enorm wichtig für das Wohlbefinden. Die zunehmende Bebauung und die Nachverdichtung im Altenberger Innenbereich führen zu einer weiteren Reduzierung von Siedlungsgrün und zu Versiegelungen von klimarelevanten offenen Freiflächen.“