Güldene Kronen zeichnen sie aus

Altenberge/Nordwalde

Seit gestern ziehen sowohl in Altenberge als auch in Nordwalde die Sternsinger von Tür zur Tür und bitten um Spenden für Kinder in Not. Im Hügeldorf wurden rund 70 Kinder und Jugendliche von Pastoralreferentin Andrea Spieker-Kreft von der St. Johannes-Baptist-Pfarrkirche aus ausgesendet. In Nordwalde waren es 50 Sternsinger, die Pfarrer Ulrich Schulte Eistrup in der St. Dionysius-Pfarrkirche segnete.

Von Matthias Lehmkuhl