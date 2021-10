Hälfte des Teams will aussteigen

Die Kfd St. Johannes Baptist hat am Samstag nach zweieinhalb Jahren Corona-bedingter Pause wieder mal eine Jahreshauptversammlung veranstaltet. Fast 100 Mitglieder nahmen daran teil. Es wurde bekannt, dass die Hälfte des Teams nicht mehr weitermachen möchte.

Zweieinhalb Jahre ist es her, als die Kfd St. Johannes Baptist zum letzten Mal eine Jahreshauptversammlung durchführte. Die Corona-Pandemie machte den katholischen Frauen einen Strich durch die Rechnung und die traditionsgemäß im März anberaumten Nachmittage mussten 2020 und in diesem Jahr abgesagt werden. Am vergangenen Samstag durfte diese beliebte Veranstaltung endlich wieder stattfinden, zum ersten Mal im Oktober. Trotz des ungewohnten Termins nahmen fast 100 Mitglieder im Saal Bornemann daran teil.

Teamsprecherin Monika Brüggemann eröffnete zusammen mit Präses Heinz Erdbürger die Jahreshauptversammlung mit einem Gedenken und Gebet für die acht verstorbenen Mitglieder seit März 2019.

Mitgliederzahlen

Monika Brüggemann teilte anschließend die Mitgliederzahlen mit. 2019 seien es 245 Frauen, vier Austritte, fünf Verstorbene und drei Neuaufnahmen gewesen. „2020 waren es 238, fünf Austritte, drei verstorbene Mitglieder und eine Neuaufnahme“, sagte die Teamsprecherin. Die beiden Kassenprüferinnen Ulla Klose und Maria Ruck bescheinigten der Reisekasse von Mechtild Witte und der eigentlichen Kfd-Kasse eine vorbildliche Buchhaltung und baten erfolgreich um die Entlastung

des Teams um Monika Brüggemann, Christine Hunger, Paula Langer und Waltraud Warmeling.

„Wir trinken erstmal Kaffee“, rief eine Kfdlerin als Monika Brüggemann den ersten von zwei Auftritten der Theatergruppe ansagen wollte.

Sketch

Eine halbe Stunde später führten Monika Naeve als Toilettenfrau und Neuzugang Mechthild Lühn als Toi­lettengängerin einen köstlichen Sketch auf, der die Diskussion über den neugestalteten Marktplatz auf die Schippe nahm. Danach stellte sich die neue Pastoralreferentin Andrea Spieker-Kreft aus Borghorst vor und unterstrich, dass sie sich nicht nur für den Kita-Bereich, sondern für die gesamte Gemeinde zuständig fühle.

Pastoraler Raum

Präses Heinz Erdbürger bereitete die Kfd-Mitglieder auf den geplanten neuen pastoralen Raum vor, den das Bistum Münster aufgrund der sinkenden Seelsorgerzahlen bereits in einigen Kreisdekanaten vollzogen und am 26. Oktober für das Kreisdekanat Steinfurt angekündigt hat. Erdbürger rechnet damit, dass die St. Johannes Baptist-Gemeinde mit den Kirchengemeinden in Nordwalde, Laer, Horstmar und Steinfurt eine Symbiose eingehen werde, die im kommenden Jahr diskutiert und 2023 umgesetzt werden solle. „Das alles ist kein Wunschprogramm“, betonte der Präses.

Ehrungen

Geehrt wurden nach den beiden Jahresrückblicken in Wort und Bild Trude Wecks für 50 Jahre, Alwine Wetter für 45 Jahre und Marlies Rickers für 25 Jahre als Mitarbeiterinnen im Besuchsdienst. Verabschiedet wurden Margret Fieke nach 45 Jahren und Maria Niedzwitz nach 32 Jahren als Mitarbeiterinnen im Besuchsdienst. Rita Budde und Lioba Henrichmann-Filthuth wurden neu in die Kfd aufgenommen.

Als Gast der Kfd stellte die Vorsitzende des Hospizkreises, Gisela Niklasch, die Arbeit der vorbildlichen Institution vor. Die Kfd übergab ihr anschließend eine Spende über 500 Euro.

Monika Brüggemann und Waltraud Warmeling kündigten ihren Rückzug aus dem Vierer-Team im nächsten Jahr an. Die nächste Jahreshauptversammlung ist für den 26. März 2022 geplant.