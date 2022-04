Handwerkliches Arbeiten gefragt

Zehn Jahre Kulturrucksack können in diesem Jahr gefeiert werden – Altenberge war von Anfang an dabei. Zum Jubiläum gibt es ein ebenso buntes Programm, wie Punkte auf dem Rucksack sind. Die Veranstalter stellten die kostenfreien Angebote für Kinder und Jugendliche von zehn bis 14 Jahren in der Kulturwerkstatt der Öffentlichkeit vor.

Kulturwerkstatt

So startet das Kultur- und Kreativitätsprojekt in Altenberge, das in diesem Jahr außer vom Land NRW auch von der Sparkasse und wiederum von der Gemeinde finanziert wird, am 14. April (Donnerstag) mit dem Basteln eines Stiftehalters aus Holz. Zeichnen, bohren, feilen, schmirgeln und bemalen gehören dazu. Die Aktion findet im KoT-Heim an der Boakenstiege statt. „Gerade dieses handwerkliche Arbeiten ist bei den Kindern und Jugendlichen total gefragt“, sagt Ulla Wilken, Leiterin des Jugendheims. Am 21. April (Donnerstag) dürfen dann Graffiti für zu Hause im Jugendheim gesprüht werden.

Jugendheim

Die Musikschule ist ebenfalls am Programm des Kulturrucksacks beteiligt. Am 23./24. April (Samstag/Sonntag) bietet sie im Probenraum der Musikschule an der Borndalschule einen Bandworkshop an. Ob mit oder ohne Instrument – vom Songwriting über das Einspielen bis zur Produktion wird ein Lied erstellt, das dann per E-Mail an alle Mitmachenden verschickt wird.

Musikschule

Auch die Kulturwerkstatt beteiligt sich wieder am Kulturrucksack. Da werden etwa mit Bildhauer Stefan Rosendahl Insektenhotels gebaut oder mit Martina Lückener Fossilien aus Gips hergestellt. Gips spielt auch eine Rolle in der Bildhauerwerkstatt, wo Kieselmandalas, Handabdrücke und Specksteinamulette entstehen werden. „Das ist eigentlich ein Dauerbrenner“, erzählt Susanne Opp Scholzen, Leiterin der Jugendkreativwerkstatt in der Kulturwerkstatt. Für alle sichtbar wird ein etwa 40 Meter langes Wandbild an der Bahnhofstraße werden. „Mural“ heißt das Projekt. Martina Lückener und Moritz Stork werden mit den Teilnehmenden entwickeln und entscheiden, was gemalt wird. Und dann geht es am 9. Mai (Montag) ans Werk. Interessant ist ebenso die Beteiligung des Museums Zurholt. Dort werden Steine zersägt und dann von den Kindern und Jugendlichen geschliffen, poliert und bearbeitet, um die Schönheit sichtbar zu machen, die in den Steinen steckt, schildert Hans-Georg Hettwer vom Museum.

Museum Zurholt

Zahlreiche Anmeldungen gibt es bereits für die digitalen Angebote wie „Greenscreen“ oder „Stop Motion“, sagt Franziska Mahlmann, Kulturbeauftragte der Gemeinde. „Rund 400 Haushalte haben wir angeschrieben, um über den Kulturrucksack zu informieren“, so Mahlmann. Die Klassiker sind immer sehr schnell ausgebucht. „Dabei schauen wir aber schon, dass nicht immer die gleichen teilnehmen, weil sie sich am schnellsten anmelden, sondern dass auch mal andere Kinder und Jugendliche an die Reihe kommen“, betont Mahlmann.

Wer noch an einer Teilnahme interessiert ist, kann sich in der Gemeinde, Telefon 0 25 05 / 82 20, nach freien Plätzen erkundigen.