Handy-Nachricht wird Angeklagten zum Verhängnis

Ein schwunghafter Handel mit Drogen in Altenberge zwischen Januar und Juni 2020 wurde beim Schöffengericht in Rheine verhandelt. Allerdings war der 41-jährige Angeklagte aus Ahlen ein Zufallstreffer aus der Observation eines Großdealers aus Altenberge, der der Kripo ins Netz gegangen war. Er schickte am 28. Juni 2020 eine Handy-Nachricht an den Großhändler aus Altenberge mit den Worten: „Alles gut – morgen geht – 300“. Das wurde ihm zum Verhängnis. Die Nachricht ging direkt an die Polizei, weil der Dealer schon verhaftet war.

