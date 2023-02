Haushalt nur mit der Bürgermeister-Stimme durchgebracht

Das war ein Abstimmungs-Krimi: Bei einem Patt von 13 zu 13 Stimmen gab Bürgermeister Karl Reinke am Montagabend im Rat mit seiner Zustimmung den Ausschlag für den Gemeindehaushalt 2023. Der Etat umfasst Ausgaben in Höhe von 48 Millionen Euro.

Grundlage der Arbeit der Altenberger Verwaltung ist der Gemeindehaushalt. Der schaffte es am Montagabend mit der Bürgermeister-Stimme durch die Abstimmung im Rat.

Es waren wieder die altbekannten Jucke-Themen Schulneubau und Bahnhofshügel, die den Rat in zwei Lager spalten. Dieses Mal war es aber knapp wie nie. Nicht nur die CDU-Fraktion versagte am Montagabend dem Haushalt 2023 ihren Segen, auch die Liberalen stimmten gegen das Zahlenwerk. Mit der Folge, dass bei einem Patt von 13 zu 13 der Bürgermeister mit seiner Zustimmung den Etat mit Ausgaben in Höhe von 48 Millionen Euro durchbringen konnte. Unspektakulär hingegen der Stellenplan. Die vier zusätzlichen Kräfte halten alle vier Fraktionen für gerechtfertigt. Darum viermal ein Ja.